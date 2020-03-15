هذا ماقالة نجل علي سالم البيض : عن الامارات في الجنوب ومن الساحل الغربي إلى حضرموت؟

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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل الليلة الدامية والحرب بين القبائل وقوات الأمن في محافظة مأرب .. ووساطة قادها ضابط في الحرس الجمهوري .. وتوقف المواجهات في وادي عبيدة ماذا يحدث : الانتقالي يقر التصعيد على ثلاثة مستويات في الجنوب مستجدات خطيرة من العاصمة الموقتة عدن .. وانتشار عسكري بشكل كثيف غير مسبوق في المطار ومحيطه خبر صادم وخطبر : اغلاق 3 من اكبر مستشفيات اليمن بصنعاء بسبب كورونا

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