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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد إغلاق المسجد الحرام ومنع المعتمرين والحجاج وحتى المصلين من دخوله .. شاهد المعجزة الالهية الخارقة التي ابكت مليار مسلم وهزت وجدانهم ( فيديو مؤثر جدا )

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