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صنعاء - ياسمين الخيامي - مليار مسلم يذرفون الدموع وتهتز وجدانهم بعد هذا الحادث المباغت والذي لم يتوقعه اي مسلم ..شاهد ما حدث لامام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة (فيديو مزلزل)

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