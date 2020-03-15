شكرا لمتابعة خبر عن طائرة بدون طيار "درون" ترعب المصلين في مسجد أثناء صلاة الجمعة وتثير ضجة وموجة غضب عارمة بالسعودية.. ومصدر يكشف مفاجأة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طائرة بدون طيار "درون" ترعب المصلين في مسجد أثناء صلاة الجمعة وتثير ضجة وموجة غضب عارمة بالسعودية.. ومصدر يكشف مفاجأة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطائرة "درون" بين المصلين في أحد المساجد في السعودية؛ ما أثار ضجة واسعة.





وظهرت الطائرة خلال مقطع فيديو، وهي تتجوّل بين المصلين أثناء صلاة الجمعة، بأحد مساجد محافظة بيش بمنطقة جازان بالمملكة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بعد إغلاق المسجد الحرام ومنع المعتمرين والحجاج وحتى المصلين من دخوله .. شاهد المعجزة الالهية الخارقة التي ابكت مليار مسلم وهزت وجدانهم ( فيديو مؤثر جدا )

عروس فاتنة في ريعان شبابها..دخلت على عريسها المرعب والمخيف فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (2 صورة صادمة ابكت كل من شاهدها )

مليار مسلم يذرفون الدموع وتهتز وجدانهم بعد هذا الحادث المباغت والذي لم يتوقعه اي مسلم ..شاهد ما حدث لامام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة (فيديو مزلزل)

شاهد بالفيديو..اشجع امرأة في تاريخ البشرية تحمل جنسية هذا البلد وتباغت العالم بمواجهة اسد مفترس دون اي سلاح ..شاهد النهاية كيف كانت ( فيديو نادر ومرعب )

عـــــــاجل: الرئيس يباغت الجميع وييثير اعجابهم بشجاعت ويعترف رسميا بدخوله الحجر الصحي للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا..شاهد نتيجة الفحص

الرعب والخوف يجتاح في هذه الأثناء دولة خليجية ثرية جدا والأمر يتحّول إلى كابوس جعل المواطنين يتوجهون للمطارات وهناك كانت الكارثة التي لم يتوقعها احد

هذه هي الدولة الخليجة في مجلس التعاون الاكثر اصابة بفيروس كورونا ..شاهد ماذا فعلت لتوقف هذا الفيروس القاتل وكيف ينتشر كالحريق ( فيديو مرعب )

عاجل وفي غاية الخطورة.. فلكي يمني يحذر المواطنين مما سيحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل)

الرعب والخوف يجتاح في هذه الأثناء السعودية.. و تسجل رقم مرعب جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا.. آخر الاحصائيات

فيصل القاسم يكشف كيف انتقم الله للشعوب العربية من الحكام: هؤلاء هم الحكام العرب الذين اصيبوا بفيروس كورونا القاتل وهذه هي حالتهم الصحية ( الاسماء )

ثعبان يقترب من تمركز مقاتلين في الجبال وطوله يتجاوز (10) أمتار ولونه مرعب للغاية .. ولا يكتفي بإبتلاع البشر بل يأكل صخور الجبال كما هو ظاهر بالفيديو الحصري.. (فيديو مرعب)

عاجل..مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يجعل عائلات المغتربين اليمنيين في كل المدن السعودية يذررفون دموع الفرح ويدعون للملك ( نص المرسوم الملكي )

Advertisements

ليس محمد بن نايف ولا الوليد بن طلال..هذه الشخصية المرعبة هي التي تهدد عرش ولي العهد السعودي ويحسب لها الف حساب ( تعرف على هذه الشخصية المخيفة )

منظمة الصحة العالمية تهز عرش المملكة وتصعق الملك وكل افراد الاسرة الحاكمة وتعتبر المملكة اخطر دولة لانتشار فيروس كورونا القاتل لهذا السبب الصادم

وكالة انباء دولية تصعق سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بهذا الخبر الكارثي الذي نزل على رأس كل ابناء سلطنة عمان كالصاعقة وابكاهم من شدة القهر

مشاهد مرعبة لتساقط مصابي فيروس الكورونا وسط الشوارع في هذا البلد العربي الذي يحبه كل العرب.. وصراخ المسعفين يثير الرعب والهلع (فيديو مرعب وصادم)

وردنا الان.. روسيا تباغت الجميع وتصعق الشعب الصيني وتكشف هذا السر الخطير عن فيروس كورونا القاتل ..وسكان العلم يعشرون بصدمة كبيرة بعد الكشف عن هذا الامر الخطير



وردنا الان.. بعد إعتقال شقيقة و"محمد بن نايف".. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تزلزل العالم بأكمله.. شاهد



ليست اليمن ولا مصر ولا الامارات ولا السعودية ...قطرتباغت الجميع وتصعق ابناء هذه الدولة العربية وتمنع القادمين منها من دخول اراضيها منعا باتا وبشكل نهائي



وزارة الصحة السعودية تصعق كل المغتربين والسعوديين وتعلن رسميا هذا الامر الذي اثار الهلع والفزع ، وتمنع القادمين من هذه الدول منعا باتا من دخول اراضيها



احرص على تناول هذه الاطعمة انت وافراد عائلتك يوميا مع هذا المشروب اليمني اللذيذ لانها تقاوم فيروس كورونا القاتل وتحميك انت واسرتك من الاصابة بهذا الفيروس

هذه هي الدولة العربية الاكثر اصابة بفيروس كورونا القاتل والتي يرفض الجميع السفر اليها خوفا من الاصابة بالفيروس ( تعرف عليها وعلى عدد الاصابات فيها )

شاهد الفيديو الذي صدم كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم ( فيديو صادم )

مواجهة مرعبة وقاتلة بين ملك الغابة الشرس مع الفهد الارقط .. شاهد من الذي انتصر وكيف كانت النهاية المرعبة والمخيفة (3 صور + فيديو لاصحاب القلوب القوية )

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

عاجل:السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن رسميا عن هذا الامر الخطير الذي سيحدث بداية شهر ابريل وسبب الرعب والهلع لكل عائلات المقيمين في كل المدن السعودية

ومن جانبها، قالت صحيفة "سبق" المحلية، إن الطائرة لم تكن للكشف عن فيروس كورونا، من خلال الأشعة الحمراء، كما تم تداوله، وإنما للتوثيق.





وانتقد مغردون هذا الإجراء، خاصة وأن صوتها أثار حالة رعب داخل المسجد، على حد قولهم، كما أنها شغلت المصلين بالتصوير.

وكان المسجد قد اتخذ إجراءات احترازية أشاد بها الجميع، حيث تم وضع فحص على المداخل، واستعمال قياس الحرارة دون لمس وتعقيم الأيدي، وتوزيع كمامات والتوعية الصحية عند كل بوابات مداخل المسجد.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية، دعت في بيان صدر عنها، الخاضعين للعزل بسبب فيروس كورونا لتجنب صلاة الجماعة. كما أكدت الهيئة أنه يحرم على المصاب بفيروس كورونا شهود صلاة الجماعة.