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عدن - ياسمين التهامي - لجنة مجابهة كورونا تحدد موقع المحجر الصحي في عدن..تفاصيل

اقرت اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا، في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، رفع مقترح للحكومة بشأن اختيار مستشفى الأمل ليكون موقعاً للحجر الصحي لبعده عن السكان واحتواءه على التجهيزات اللازمة.

جديد اب برس​

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة استعداد جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي وضع صحي طارئ.. مشيرا الى سعي الوزارة لتوفير الدعم اللازم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومنها محاليل مخبرية للفحص السريع وتوفير جهاز (بي سي آر) وملابس وقائية للعاملين بالمنافذ ومراكز المعالجة والعزل.

كما شدد على تدريب الكوادر من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.