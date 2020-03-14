شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية عائض القرني: هذه حقيقة فيروس كورونا الذي أفزع العالم.. ‘‘ظلمنا أنفسنا’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الداعية عائض القرني، إن فيروس ‎كورونا أكد ضعف الخليقة أمام قدرة الخالق جلّ في عُلاه، وأثبت عجز البشر أمام جبروت الواحد القهار لا رب سواه.

وأشار خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر »، إلى أن فيروس لا يُرى بالعين المُجرّدة ومع ذلك استنفر العالم بأسره، وصارت الخليقة في ذهول واندهاش، وقلق وخوف.

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وأنهى تدوينته بالدعاء: «ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين».