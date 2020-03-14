شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. بعد إعتقال شقيقة و"محمد بن نايف".. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تزلزل العالم بأكمله.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بعد إعتقال شقيقة و"محمد بن نايف".. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تزلزل العالم بأكمله.. شاهد

في إستمرار للواقع السياسي السعودي الجديد تجاه الدول الإقليمية والدولية ، ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم في قصر اليمامة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ثعبان يقترب من تمركز مقاتلين في الجبال وطوله يتجاوز (10) أمتار ولونه مرعب للغاية .. ولا يكتفي بإبتلاع البشر بل يأكل صخور الجبال كما هو ظاهر بالفيديو الحصري.. (فيديو مرعب)

عاجل..مرسوم ملكي عاجل من الملك سلمان يجعل عائلات المغتربين اليمنيين في كل المدن السعودية يذررفون دموع الفرح ويدعون للملك ( نص المرسوم الملكي )

ليس محمد بن نايف ولا الوليد بن طلال..هذه الشخصية المرعبة هي التي تهدد عرش ولي العهد السعودي ويحسب لها الف حساب ( تعرف على هذه الشخصية المخيفة )

منظمة الصحة العالمية تهز عرش المملكة وتصعق الملك وكل افراد الاسرة الحاكمة وتعتبر المملكة اخطر دولة لانتشار فيروس كورونا القاتل لهذا السبب الصادم

وكالة انباء دولية تصعق سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بهذا الخبر الكارثي الذي نزل على رأس كل ابناء سلطنة عمان كالصاعقة وابكاهم من شدة القهر

مشاهد مرعبة لتساقط مصابي فيروس الكورونا وسط الشوارع في هذا البلد العربي الذي يحبه كل العرب.. وصراخ المسعفين يثير الرعب والهلع (فيديو مرعب وصادم)

وردنا الان.. روسيا تباغت الجميع وتصعق الشعب الصيني وتكشف هذا السر الخطير عن فيروس كورونا القاتل ..وسكان العلم يعشرون بصدمة كبيرة بعد الكشف عن هذا الامر الخطير



Advertisements

وردنا الان.. بعد إعتقال شقيقة و"محمد بن نايف".. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تزلزل العالم بأكمله.. شاهد



ليست اليمن ولا مصر ولا الامارات ولا السعودية ...قطرتباغت الجميع وتصعق ابناء هذه الدولة العربية وتمنع القادمين منها من دخول اراضيها منعا باتا وبشكل نهائي



وزارة الصحة السعودية تصعق كل المغتربين والسعوديين وتعلن رسميا هذا الامر الذي اثار الهلع والفزع ، وتمنع القادمين من هذه الدول منعا باتا من دخول اراضيها



احرص على تناول هذه الاطعمة انت وافراد عائلتك يوميا مع هذا المشروب اليمني اللذيذ لانها تقاوم فيروس كورونا القاتل وتحميك انت واسرتك من الاصابة بهذا الفيروس

هذه هي الدولة العربية الاكثر اصابة بفيروس كورونا القاتل والتي يرفض الجميع السفر اليها خوفا من الاصابة بالفيروس ( تعرف عليها وعلى عدد الاصابات فيها )

شاهد الفيديو الذي صدم كل السعوديين..فيروس كورونا القاتل يحول حفل زفاف سعودي الى كارثة..شاهد مفاجئة مرعبة ابكت العريس والعروسة وكل المعازيم ( فيديو صادم )

مواجهة مرعبة وقاتلة بين ملك الغابة الشرس مع الفهد الارقط .. شاهد من الذي انتصر وكيف كانت النهاية المرعبة والمخيفة (3 صور + فيديو لاصحاب القلوب القوية )

الصين تباغت الجميع وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل..( صورة واسم وجنسية الطبيبة العربية التي انقذت العالم )

عاجل:السلطات السعودية تباغت الجميع وتعلن رسميا عن هذا الامر الخطير الذي سيحدث بداية شهر ابريل وسبب الرعب والهلع لكل عائلات المقيمين في كل المدن السعودية

وجدد مجلس الوزراء السعودي، "إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها"،

مشيرا إلى "ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا".

وشدد المجلس، على ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش .

وبذلك تكون المملكة العربية السعودية قد أوضحت موقفها بشكل جلي وواضح الى جانب موقف مماثل ابداه الكياني الصهيوني وجمهورية مصر العربية .