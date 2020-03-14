صنعاء: مظاهرة لطالبات جامعة العلوم رفضاً لإجراءات ميلشيات الحوثي

تظاهرت العشرات من طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، اليوم السبت، رفضاً لإجراءات ميليشيا الحوثي التي تسيطر على الجامعة.
وطالبت المتظاهرات بسرعة الإفراج عن رئيس الجامعة الدكتور "حميد عقلان" المختطف لدى ميليشيا الحوثي، وإعادته إلى رئاسة الجامعة.
كما طالبت المتظاهرات بإيقاف الدراسة وعدم تسديد الرسوم الدراسية حتى الإفراج عن رئيس الجامعة وعودة النظام الجامعة الالكتروني للتحقيق من درجات الطلاب وغيرها من المعلومات.
ورددت الطالبات خلال المظاهرة الحاشدة، شعارات تدعو إلى عدم تسديد الرسوم الدراسية حتى إعادة النظام الإلكتروني، في تأكيد على رفض التعامل مع الإدارة التي عينتها ميليشيا الحوثي والتي تسعى لإجبار الطلاب على دفع الرسوم بسندات يدوية بعد أن أغلقت النظام الإلكتروني.
وكانت ميليشيا الحوثي استكملت أواخر يناير الماضي، السيطرة على جامعة العلوم ومستشفى الجامعة، وعينت إدارة تابعة لها، بعد اختطاف رئيس الجامعة، في إطار حملة تشنها الميليشيا للسطو على أملاك معارضيها في العاصمة صنعاء.
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