- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات توزع مساعدات على أهالي مناطق ريفية في حضرموت.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، مساعدات غذائية على بعض المناطق الريفية في مديرية الريدة وقصيعر في حضرموت وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتحسين ظروفهم المعيشية وسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر.
ووزع فريق الهيئة 800 سلة غذائية تزن 64 طن و640 كيلو، على 4 آلاف شخص بالأسر الفقيرة والمحتاجة بمناطق شخاوي وبدش ورغدون بمديرية الريدة وقصيعر.
بدورهم عبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، والتي ستخفف من معاناتهم.
يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020، بلغت أكثر من 5 آلاف سلة غذائية استهدفت نحو 25 ألف شخص من الأسر المحتاجة والمتضررة في حضرموت.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات توزع مساعدات على أهالي مناطق ريفية في حضرموت.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.