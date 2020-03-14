الإمارات توزع مساعدات على أهالي مناطق ريفية في حضرموت.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، مساعدات غذائية على بعض المناطق الريفية في مديرية الريدة وقصيعر في حضرموت وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتحسين ظروفهم المعيشية وسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر.



ووزع فريق الهيئة 800 سلة غذائية تزن 64 طن و640 كيلو، على 4 آلاف شخص بالأسر الفقيرة والمحتاجة بمناطق شخاوي وبدش ورغدون بمديرية الريدة وقصيعر.

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بدورهم عبر الأهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، والتي ستخفف من معاناتهم.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020، بلغت أكثر من 5 آلاف سلة غذائية استهدفت نحو 25 ألف شخص من الأسر المحتاجة والمتضررة في حضرموت.