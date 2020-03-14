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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تعاود استهداف حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
عاودت المليشيا الحوثية استهداف مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة بقصف مدفعي ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية فيما تمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر النيران.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت، مساء اليوم السبت، بثلاث قذائف مدفعية عيار 120 حي الحضرمي في أطراف مدينة حيس - مركز المديرية- ما أثار الرعب في أوساط المواطنين وتسبب بأضرار في بعض المنازل.
إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران، مؤكده على إخمادها وتحقيق إصابات مباشرة في مواقع المليشيات.
يذكر أن مليشيات الحوثي قامت بقصف القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
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