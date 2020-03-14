شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غايه الخطورة.. كارثه في "تركيا " الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان.. وسكان المنطقه في حالة من الهلع والخوف.. (تفاصيل طارئه الان) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غايه الخطورة.. كارثه في "تركيا " الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان.. وسكان المنطقه في حالة من الهلع والخوف.. (تفاصيل طارئه الان)

332



عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غايه الخطورة.. كارثه في "تركيا " الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان.. وسكان المنطقه في حالة من الهلع والخوف.. (تفاصيل طارئه الان) ابتلعت الأرض السيارات بشكل مفاجئ في تركيا بسبب هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات وتدمير في البنيان. وجاء ذلك بعد انهيار سور ، أمام الحي السابع، حيث أظهرت عدة صور انهيار أرضي في المنطقة ، إثر الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة.وسادت حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق. وكانت الأرصاد حذرت من أمطار غزيرة على بعض المناطق من "اسطنبول "والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.







قد يهمك ايضاً

عاجل.. الحكومة تعلن إغلاق المنافذ البرية والجوية وتعليق الدراسة بسبب كورونا

هام.. من الصين: اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي

الاعلان رسميا عن وفاة أول حالة مصابة بـ فيروس "كورونا" في اليمن ..في هذه المدينة!!

عاجل : تطورات عسكرية متسارعة في العاصمة المؤقتة عدن في هذه اللحظات وانفجار الوضع عسكرياً وخروجه عن السيطرة

عاجل : مليشيا الحوثي تعلن اجتياح هذه المحافظة الأن .. تطورات متسارعة و خطيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غايه الخطورة.. كارثه في "تركيا " الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات وتدمير في البنيان.. وسكان المنطقه في حالة من الهلع والخوف.. (تفاصيل طارئه الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.