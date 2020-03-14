إجتماع يناقش آلية صرف مرتبات الدفعة الثالثة شهداء أقليم عدن والساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

عدن -الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علوي النوبة، آلية العمل المقترحة لصرف مرتبات الدفعة الثالثة ومن شهداء وجرحى محافظات عدن ولحج وأبين والضالع والساحل الغربي الذين تم إستيفاء وثائقهم الثبوتية والقانونية من الدفعات السابقة واعتماد ارقام عسكرية لهم، وفاءً لما قدموا من تضحيات في سبيل الوطن وعزته .



وفي الإجتماع الذي ضم مدراء مكاتب شئون الشهداء في محافظات عدن ولحج وابين والضالع والساحل الغربي، استعرض النوبه نتائج ما تم إنجازه من توثيق واعتماد مرتبات شهرية لشهداء الدفعة الثالثة والبالغ عددهم ألف و٤٠٧ شهيد، لستة أشهر من العام الماضي ، وصرفها دفعة واحدة خلال شهر مارس الجاري من العام الحالي.

واكد وكيل المحافظة لشؤون الشهداء والجرحى، إهتمام القيادة السياسية والحكومة من تحسين أوضاع الشهداء والجرحى وكذا الاهتمام و الرعاية التامة لأسرهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي تسببت بها الجماعات الحوثية الانقلابية من تدهور البنى التحتية والخدماتية وتدمير البلاد .

Advertisements

وشدد النوبه خلال الاجتماع بضرورة تعزيز التنسيق بين عمل مكاتب شؤون الشهداء والجرحى والبنك المركزي حول وضع آلية صرف المرتبات المستحقة للدفعة الثالثة المتفق عليها من شهر يوليو حتى ديسمبر ٢٠١٩م ، وفق الاجراءات المتبعة للبنك المركزي ،بما يسهل عملية الصرف لمستحقيها من أسر الشهداء بكل سهولة .

ولفت إلى تبني عدد من الخطط لمعالجة أوضاع الجرحى سواء ذوي الإعاقة الدائمة أو العلاج الطبيعي من خلال عمل دائرة مختصة وفريق طبي يتولى النزول وتقديم الخدمات الطبية وتوفير الاحتياجات المناسبة لهم لتخفيف عناء التنقل إلى المراكز الصحية .

واشاد الاجتماع بجهود رئاسة هيئة الاركان العامة ووزارتي الدفاع والمالية في تذليل الصعوبات وحلحلة الاشكاليات لمكاتب شؤون الشهداء والجرحى بالمحافظات ومساعدتهم رغم شحة الامكانيات، وذلك عرفاناً لأسر الشهداء والجرحى لما بذلوه في خدمة الوطن .