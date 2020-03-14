ناشطون يزورون عضو فريق ارتباط الحديدة المُصاب في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

قام عدد من الناشطون الحقوقيون وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في مدينة عدن صباح اليوم السبت 14 مارس 2020م بزيارة العقيد محمد الصليحي عضو فريق ضباط الارتباط ممثل القوات المشتركة الذي تعرض لطلق ناري من قبل قناص حوثي داخل مدينة الحديدة ظهر الأربعاء الماضي للإطمئنان على حالته الصحية.



وخلال الزيارة عبر ممثلي المنظمات المدنية عن ادانتهم واستنكارهم لما قامت به المليشيات الحوثية من استهداف لنقاط المراقبة والتي أسفرت عن إصابة العقيد محمد الصليحي أثناء قيامه بأداء مهامه ضمن فريق الرقابة على وقف إطلاق النار.

Advertisements

وقالوا بأن مثل هذا الاعتدا الذي أقدمت عليه المليشيات الحوثية يعد خرقاً سافراً لاتفاق ستوكهولم واعتداء على الفريق الأممي العامل في مدينة الحديدة والذي يقوم بالاشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

مبدين أستيائهم من الصمت الأممي تجاه هذه الجريمة النكراء التي تعد إعتداء بحق بعثة الرقابة الأممية ونسفاً لكل الجهود التي بذلت في هذا الجانب.

مؤكدين دعم المجتمع المدني للخطوات التي اتخذت بتعليق عمل الفريق الحكومي في نقاط ضباط الارتباط داخل مدينة الحديدة. مطالبين قيادة التحالف العربي والقوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي بالتحرك لوضع حد لمثل الاعمال الاجرامية التي ترتكبها المليشيات الحوثية والتي لا يجب الصمت عنها.

داعين الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ورئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال “غوها” إلى تحمل مسئولياتهم وإدانة مثل هذه الأعمال الاجرامية التي تكشف إصرار هذه المليشيات على اختراق كافة الاتفاقات ونسفها في تحد صارخ للمجتمع الدولي وكل جهود إحلال السلام في اليمن.