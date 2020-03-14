شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي عنيف على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن- القرى السكنية الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية في الجبلية ان مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والقرى السكنية بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف الآر بي جي، وسلاح 12.7 و 14.5 والقناصة بشكل هستيري. وقالت المصادر،إن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الاطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف القرى السكنية ومنازل ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة

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