شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجئ الجميع وتحرج المجلس الانتقالي في عدن بخطوة جريئة..."شاهد" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - انهت تغريدة واحدة نشرها السفير السعودي في اليمن حملة اكاذيب نشرت على نطاق واسع كان بينها نشرا لقناة الجزيرة القطرية حول قيام التحالف باستبدال قوة حماية المطار مما وقع المجلس الانتقالي في حرج شديد بعد تبنيه لحملة الجزيرة القطرية.

وكذب السفير ال جابر هذه المزاعم واكد أنه لاتوجد أي مساع لتغيير القوة الأمنية التي تتولى حماية المطار.

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تغريدة السفير جاءت بعد حالة من الضخ الاعلامية التي اتضح أنها مضللة لكنها وضعت حدا لعمليات الافتراء الاعلامية هذه .

وقال السفير في تغريدته :" يقوم بعض من يقيم خارج اليمن بتغريدات بعضها وفق معلومات مغلوطة ومضلله.

مطار عدن آمن وبنفس وحدات حمايته، والرحلات مستمرة وتم البدء في المرحلة الأولى من اعادة تأهيله من قبل @SaudiDRPYوتم بتوفير الباصات الترددية والكهرباء تعمل على ٢٤/٧، وتامين وحدة إطفاء وفق أفضل المواصفات الدولية.

واثبت التأكيد الذي اطلقه السفير زيف محاولات الضخ الاعلامية التي تستهدف قوات التحالف بعدن .