شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الحوثيين يتخذون ثاني قرار خلال ساعات بشأن الدراسة ويعلنون انهاء الفصل الدراسي وبدأ الاختبارات من هذا التاريخ في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقوط سلسلة جبلية استراتيجية من يد الحوثيين في معقل زعيم الحوثيين .. والجيش الوطني يعلن السيطرة الكاملة عليها السفير السعودي : يكشف حقيقة التوتر في مطار عدن الدولي قائد قوات التحالف يغادر العاصمة الموقتة عدن عقب توترات امنية مع قوات المجلس الانتقالي في غاية الخطوره.. مفاجأة ساره ومزلزله تكشف عن الإعلان عن موعد اختفاء وباء كورونا على مستوى العالم كله "شاهد"

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