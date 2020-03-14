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عدن - ياسمين التهامي - مقتل جندي وإصابة أفراد أسرته بانفجار قنبلة في أبين
لقي جندي من قوات الساحل الغربي، مصرعه، وجرح اخرين، اليوم السبت، بانفجار قنبلة، في محافظة أبين، جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن الجندي محمد على ناصر، قتل بينما كان ينظف عتاده العسكرية داخل منزله، في مديرية أحور.
وبحسب المصادر فإن عدد من افراد اسرة الجندي ناصر، أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة انفجار القنبلة.
جديد اب برس
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