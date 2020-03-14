وردنا:مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، ال #1740;وم السبت، أن سلطات مل #1740;ش #1740;ا الحوثي تستعد لإغلاق كافة المنافذ البر #1740;ة في وجھ المغترب #1740;ن والمسافر #1740;ن ال #1740;من #1740; #1740;ن...تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا:مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، الیوم السبت، أن سلطات ملیشیا الحوثي تستعد لإغلاق كافة المنافذ البریة في وجھ المغتربین والمسافرین الیمنیین...تفاصيل

جديد اب برس​ Advertisements الت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، الیوم السبت، أن سلطات ملیشیا الحوثي تستعد

لإغلاق كافة المنافذ البریة في وجھ المغتربین والمسافرین الیمنیین.

وذكرت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن الملیشیا شكلت لجنة من وزارت الدفاع

والداخلیة والإدارة المحلیة والصحة والنقل والأمن والمخابرات لدراسة قرار إغلاق

المنافذ البریة للقادمین من الخارج.

وأشارت المصادر الى أن اللجنة العلیا لمكافحة الأوبئة وافقت على تشكیل اللجنة التي

من المقرر ان تقدم الدراسة إلى اللجنة العلیا خلال الیومین القادمین.

وكانت اللجنة العلیا لمواجھة الأوبئة، أقرت في مؤتمر صحفي، أنھا أغلقت مطار

صنعاء أمام جمیع الرحلات الجویة ابتداء من الیوم 14 مارس ولمدة أسبوعین في إطار

الاجراءت الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا.

وأكدت اللجنة على ضرورة الحجر الصحي لجمیع المواطنین من الدول الموبؤة لمدة

14 یوما، كما یجب إخضاع جمیع القادمین للإجراءات الصحیة وتشمل تعبئة كرت

السفر وقیاس درجة الحرارة.

وحثت اللجنة وزارة التربیة والتعلیم على تقدیم موعد الامتحانات بدایة الاسبوع القادم

21 -مارس، والتي بدورھا استجابت للقرار واعلنت إیقاف الدراسة من یوم غدا الاحد،

وبدء الإمتحانات من السبت المقبل.

جدیر بالذكر أن كافة المنافذ البریة الیمنیة مع سلطنة ُ عمان والمملكة العربیة السعودیة

واقعة تحت سیطرة الحكومة الیمنیة المعترف بھا. الت مصادر مطلعة بالعاصمة صنعاء، الیوم السبت، أن سلطات ملیشیا الحوثي تستعدلإغلاق كافة المنافذ البریة في وجھ المغتربین والمسافرین الیمنیین.وذكرت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن الملیشیا شكلت لجنة من وزارت الدفاعوالداخلیة والإدارة المحلیة والصحة والنقل والأمن والمخابرات لدراسة قرار إغلاقالمنافذ البریة للقادمین من الخارج.وأشارت المصادر الى أن اللجنة العلیا لمكافحة الأوبئة وافقت على تشكیل اللجنة التيمن المقرر ان تقدم الدراسة إلى اللجنة العلیا خلال الیومین القادمین.وكانت اللجنة العلیا لمواجھة الأوبئة، أقرت في مؤتمر صحفي، أنھا أغلقت مطارصنعاء أمام جمیع الرحلات الجویة ابتداء من الیوم 14 مارس ولمدة أسبوعین في إطارالاجراءت الاحترازیة لمواجھة فیروس كورونا.وأكدت اللجنة على ضرورة الحجر الصحي لجمیع المواطنین من الدول الموبؤة لمدة14 یوما، كما یجب إخضاع جمیع القادمین للإجراءات الصحیة وتشمل تعبئة كرتالسفر وقیاس درجة الحرارة.وحثت اللجنة وزارة التربیة والتعلیم على تقدیم موعد الامتحانات بدایة الاسبوع القادم21 -مارس، والتي بدورھا استجابت للقرار واعلنت إیقاف الدراسة من یوم غدا الاحد،وبدء الإمتحانات من السبت المقبل.جدیر بالذكر أن كافة المنافذ البریة الیمنیة مع سلطنة ُ عمان والمملكة العربیة السعودیةواقعة تحت سیطرة الحكومة الیمنیة المعترف بھا.

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