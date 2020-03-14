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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــاجل : الان طيران التحالف السعودي يشن غارات جوية عنيفة على هذه المناطق في عدة محافظات.. تفاصيل

واصل طيران العدوان السعودي ومرتزقته اليوم قصف مناطق سكنية في عدة محافظات يمنية مما ادى الى اضرار كبيرة في ارواح وممتلكات المواطنين. ورصدت وكالة النجم الثاقب هذه الغارات والقصف الذي نفذته طائرات ومرتزقة العدوان كالاتي: جديد اب برس​ Advertisements #الحديدة : طيران العدوان الحربي يحلق في أجواء مديرية حيس #الحديدة : قوى العدوان يقصفون حارة الضبيبي بـ 6 قذائف هاون #الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بـ13 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة في كيلو16 وبـ7 قذائف شرق #حيس

#صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية #رازح الحدودية #الضالع : طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن غارة جوية على منطقة صبيرة وغارة أخرى على منزل المواطن عبيد علي ناجي المنصوب في منطقة الفاخر

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