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عدن - ياسمين التهامي - عــاجـــل | الانتقالي .. يعلن التصعيد العسكري ضد السعودية ويدعو إلى رفع درجة الجاهزية القتالية والتأهب واليقظة الأمنية القصوى .. ويتخذ هذه القرارات ؟!..تفاصيل

عــاجـــل | الانتقالي .. يعلن التصعيد العسكري ضد السعودية ويدعو إلى رفع درجة الجاهزية القتالية والتأهب واليقظة الأمنية القصوى .. ويتخذ هذه القرارات ؟!

الشاهد برس | خاص .

جديد اب برس​

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دعا المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم كافة قواته وجميع منتسبية في المحافظات الجنوبية إلى رفع درجة الجاهزية والتأهب واليقظة القصوى لمواجهة أي تهديدات " إخوانية " تستهدف أمن واستقرار محافظات الجنوب.

وطلب المجلس من كافة أبناء الشعب الجنوبي الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القوات المسلحة الجنوبية والأجهزة الأمنية الجنوبية والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة، من خلال التواصل المستمر مع ارقام غرف العمليات الأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للانتقالي الجنوبي اليوم في محافظة عدن ضم عدد من القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية وتم الإعلان فيه عن

مجموعة من القرارات التصعدية على المستوى السياسي والعسكري والأمني تجاه ما يحدث في شبوة ومحافظات جنوبية أخرى.

الشاهد برس



وعبر الانتقالي الجنوبي عن استياءه الشديد بشأن منع قيادات الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي من العودة إلى وطنهم، مطالبين قيادة التحالف العربي بتبرير تلك التصرفات غير المنطقية مع حليفهم.

وأكد الانتقالي رفضه المطلق محاولات تشكيل قوات بديلة غير نظامية لاتنتمي للمؤسسة الأمنية لإحلالها محل القوات الجنوبية المنضوية تحت إدارة أمن العاصمة عدن ووقوفهم الدائم إلى جانب كافة القوات التي ساهمت بتحرير العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من الحوثيين .

واستغرب المجلس من التقاعس الواضح من قبل قيادة قوة الواجب 802 السعودية في العاصمة عدن، وعدم تنفيذها لتعهدها السابق بدفع الرواتب .

كما حذر المجلس الحكومة اليمنية من استمرار تقاعسها في مواجهة الأوبئة الخطيرة، وعدم اتخاذها أي إجراءات حقيقية لمواجهة خطر انتشار ڤايروس كورونا الفتاك، وعدم صرف الرواتب وتعمد عرقلة عمل المؤسسات الخدماتية، واستمرارها في التعيينات الإقصائية والعشوائية