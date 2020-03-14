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عدن - ياسمين التهامي - إرشادات عامة للمنظمة الصحة العالمية في اليمن .... - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | إرشادات عامة للمنظمة الصحة العالمية في اليمن ...تفاصيل

الاتحاد برس : إرشادات عامة للمنظمة الصحة العالمية في اليمن جديد اب برس​ الاتحاد برس- متابعات اعلاميه Advertisements

اليونيسف - Unicef

فايروس الكورونا كبير الحجم حيث قطر الخلية 400- 500 مايكرو، ولهذا فإن أي قناع يمنع دخولها فلا داعي من استغلال الصيادلة للتجارة بالكماما لفايروس لايستقر في الهواء بل على الأرض لذا لا ينتقل بواسطة الجو. فايروس الكورونا عند سقوطه على سطح معدني فإنه سيعيش 12 ساعة لذا غسل اليدين بالصابون والماء بشكل جيد يفي بالغرض. - اقرأ المزيد من الاتحاد برس -

فايروس الكورونا عند سقوطه على الأقمشة يبقى 9 ساعات لذا غسل الملابس أو تعرضها للشمس لمدة ساعتين يفي لغرض قتله. ▪ يعيش الفايروس على اليدين لمدة 10 دقائق لذا وضع المعقم الكحولي في الجيب يفي بغرض الوقاية . ▪ أيضا شرب الماء الحار والتعرض للشمس يفي بالغرض

▪ في حال تعرض الفايروس لدرجة حرارة 26 - 27 مئوية سوف يُقتل فهو لا يعيش في المناطق الحارة.

والابتعاد عن المثلجات والأكل البارد مهم. الغرغرة بماء دافئ وملح يقتل جراثيم اللوزتين ويمنعها من التسرب إلى الرئتين - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - ▪ الالتزام بهذه التعليمات يفي بالغرض للوقاية من الفايروس نسأل الله السلامه للجميع

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