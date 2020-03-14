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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون ينشرون وثائق “تُثبت” تورط رئيس جامعة العلوم والتكنلوجيا “بالخيانة” واختلاس مبالغ مالية ضخمة..تفاصيل

كشفت مصادر إعلامية تابعة للحوثيين، اليوم السبت، عن تفاصيل ومعلومات وصفتها بالخطيرة للغاية تثبت تورط القيادي في حزب الإصلاححميد محمد يحيى عقلان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء في اختلاس مبالغ مالية ضخمة وتهريب بيانات تخص الطلاب والطالبات وجرحى الحوثيين وتسريبها للتحالف.

وحسب موقع “يمني برس” أوضح المصدر في تصريح “خاص” عن قيام عقلان بسرقة مبلغ مالي ضخم من خزانة الجامعة تقدر بـ (مليار و300 مليون), وكذا قيامه بتزوير بطاقته الشخصية كما توضحه الصور المرفقة.

جديد اب برس​

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وبين المصدر أن “من بين الأدوار الخطيرة التي قام بها “عقلان” أثناء رئاسته للجامعة بهدف الأضرار بالمصلحة العامة للطلاب والطالبات على رأسها تهريب الرسيفرات الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفى العلوم والتكنولوجيا, وكذا قيامه بسحب النظام الخاص بالكلية والجامعة بكل بياناتها”.

ونشر الموقع “وثيقة” قضائية صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة بتاريخ 25/1/2020م بالقبض القهري على “عقلان” “بعد ثبوت تورطه في تهريب أجهزة نظام مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وقاعدة البيانات والمخازن والنسخ الإحتياطي” حسبما توضحه الوثيقة المرفقة.

و أضاف عن قيام المذكور بإخراج كافة بيانات جرحى الحوثيين وتسريبها “للعدو”, مشيرا إلى أن “المرضى كانو يعانون من تصرفاته التي كانت تقوم على العنصرية والطائفية والمذهبية”.