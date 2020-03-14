شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان ‘‘بريطاني فرنسي’’ بوجود علاج نهائي لفيروس كورونا وتجربته .. وهذا موعد وصوله للدول العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يسابق فريق من العلماء البريطانيين والفرنسيين الزمن، لإنتاج لقاح لمكافحة فيروس كورونا، يمكن أن يكون جاهزًا للاستخدام بحلول يونيو، بعد أن أثبت نجاحه عند تجربته على الفئران.

وقال الدكتور روبين شاتوك، رئيس قسم العدوى المخاطية والمناعة، إنهم يأملون في أن يكون اللقاح الجديد جاهزًا للتجارب البشرية بحلول يونيو المقبل.

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وقال الباحث الكبير الدكتور بول ماكاي من كلية "إمبريال كوليدج لندن": "بعد شهر من حقن الفئران، يعمل اللقاح بشكل جيد".

ويعمل الفريق حاليًا مع العلماء في باريس لتحديد فعالية اللقاح في علاج القرود.

وقال الدكتور ماكاي، إنهم تقدموا بطلبات للحصول على مزيد من التمويل من مجلس البحوث الطبية من أجل إجراء التجارب السريرية على البشر، وفق صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وأضاف: "إذا حصلنا على التمويل للتجارب السريرية على البشر، فسوف يكون جاهزًا للتجربة بحلول يونيو".

وفي حال نجاح التجارب البشرية، يقول الفريق أنهم يأملون في أن يكون اللقاح متاحًا للمرضى في غضون عام.

يأتي هذا فيما تعافت مريضة بفيروس كورونا كان على وشك الموت بفضل عقار تجريبي.

وكانت المرأة المصابة بأمراض خطيرة، أصيبت بالفيروس في الولايات المتحدة، موضوع اختبار لعقار " remdesivir" الذي كان يستخدم في السابق فقط على القرود.

وكان الأطباء يخشون وفاتها، لكن في اليوم التالي لتلقي الدواء عن طريق الوريد بالتنقيط، تحسنت حالتها "باستمرار"، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية "ساينس إنسايدر".

وقد أثبتت الاختبارات أن المرأة مصابة بالفيروس مميتًا في 26 فبراير.

وقال جورج طومسون، أخصائي الأمراض المعدية في مركز كاليفورنيا الطبي في جامعة ديفيس في ساكرامنتو، إنها الآن "في حالة جيدة".

وتم إعطاء المريضة، التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، الدواء بعد 36 ساعة من تشخيص إصابتها.

وأضاف طومسون: "اعتقدنا أنها ستموت. "في اليوم التالي لضخ الدواء، كانت تتحسن باستمرار".

ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد مدى فعالية الدواء في معالجة فيروس كورنا، حيث لم يتمكن العلماء من اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز (PCR).