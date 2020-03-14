شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أصبحت الطفلة سحر اليوم شابة وجميلة وفاتنة في ظهور جديد ومفاجئ ..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من بداية مسلسل "باب الحارة" وجزء كبير من الجمهور العربي يتابع تفاصيله وتطور شخصياته الرئيسية بالإضافة إلى الشخصيات التي تغادر الدراما لنتابع أخبارهم خارجها.

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في الجزء الثالث من "باب الحارة" دخلت عائلة "أبو حاتم"، الذي كان يقدم دوره الراحل وفيق الزعيم، إلى قلوب الناس خصوصاً أن غالبية أبناءه كانوا من الفتيات الجميلات ولكن الطفلة "سحر" كان من المميزات.

الطفلة "سحر" اليوم أصبحت صبية جميلة وهي الفنانة الصاعدة نايا ابنة النجمة وفاء موصللي التي أبعدتها عن التمثيل بعد دورها في "باب الحارة 3" لتعود اليوم بعد إنهاء دراستها الجامعية في هندسة العمارة لتدخل الفن الذي تحبه وسنراها في الأيام القادمة كإحدى النجمات السوريات الشابات. شاهدوا كيف أصبحت شابة جذابة في هذا الألبوم.