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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست اليمن ولا مصر ولا الامارات ولا السعودية ...قطرتباغت الجميع وتصعق ابناء هذه الدولة العربية وتمنع القادمين منها من دخول اراضيها منعا باتا وبشكل نهائي

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