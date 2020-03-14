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صنعاء - ياسمين الخيامي - احرص على تناول هذه الاطعمة انت وافراد عائلتك يوميا مع هذا المشروب اليمني اللذيذ لانها تقاوم فيروس كورونا القاتل وتحميك انت واسرتك من الاصابة بهذا الفيروس

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كانت هذه تفاصيل خبر احرص على تناول هذه الاطعمة انت وافراد عائلتك يوميا مع هذا المشروب اليمني اللذيذ لانها تقاوم فيروس كورونا القاتل وتحميك انت واسرتك من الاصابة بهذا الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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