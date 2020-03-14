الميليشيات تقرر إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الأممية بحجج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم السبت، إغلاق مطار صنعاء وإيقاف الرحلات الجوية التي تصل إليه لمدة أسبوعين، متحججين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ولا يسمح منذ بدء عاصفة الحزم في مارس 2015م، بهبوط أي طائرات إلا لطائرات الأمم المتحدة ولطائرات المنظمات الإنسانية باستخدامه.

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وذكر موقع سبأنت الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية أن اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة" التابعة للانقلابيين، أقرّت "الإيقاف المؤقت لجميع رحلات الركاب الواصلة لمطار صنعاء لمدة أسبوعين" اعتباراً من اليوم السبت.

ولم يسجل اليمن حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 5400 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسُجلت أكثر من 143 ألف إصابة في 135 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. وقد وصل فيروس كورونا المستجد إلى معظم الدول العربية.