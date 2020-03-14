شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تقدم الحوثي بالجوف ومأرب.. البُحسني يدعو لمواجهة أي مخاطر على حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

حضرموت - الخليج 365

دعا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني رجال قبائل حضرموت ومرجعياتها ومقادمتها للتعبئة العامة لمواجهة اي مخاطر قادمة على حضرموت، بعد أيام على تمكن الحوثيين من السيطرة على محافطة الجوف وتقدمهم باتجاه مأرب.

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وأكد القائد البحسني أن حضرموت اليوم تحضى بتقدير واحترام غير مسبوق لدى قيادة الشرعية ودول التحالف والمجتمع الدولي نتيجة نجاح تجربتها الأمنية والتنموية واستقرارها وان الجميع سيقف اليوم مع حضرموت كونها ليست حضرموت الأمس.

وشدد البحسني خلال لقاء جمعه الاسبوع الماضي مع مشائخ وأعيان ومقادمة وممثلين عن المجتمع المدني الحضرمي، على ضرورة الحشد الشعبي لحماية حضرموت ومساندة القوات العسكرية والأمنية في الساحل والوادي والصحراء ويتعهد بتقديم كل الأسلحة والذخائر والدعم اللوجستي اللازم لتكمين الحضارم من تجاوز الضربة الأولى والصمود في مواجهتها وتخطيها والاثبات للعالم ان لدى حضرموت اليوم مقاتلين اشداء، مؤكدا ان ذلك الصمود سيدفع الجميع دون شك لتقديم الدعم والعون لحضرموت.