شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الأرض تنشق بشكل مفاجئ وتبتلع السيارات في هذة الدولة العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتلعت الأرض السيارات بشكل مفاجئ في مصر بسبب هبوط أرضي تسبب في تضرر عدد من السيارات بمدينة العبور.



وجاء ذلك بعد انهيار سور نادي الجولف، أمام الحي السابع، حيث أظهرت عدة صور انهيار أرضي بمنطقة الجولف بالعبور، إثر الطقس السيئ وتجمعات أمطار بالمنطقة.

جديد "الخليج 365"

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وسادت حالة من الخوف بين المواطنين، إثر ابتلاع الهبوط الأرضي، سيارة على أحد الطرق.

وكانت الأرصاد حذرت من أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.