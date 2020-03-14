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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تواصل حملة الرش الضبابي بمديرية صيرة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
عدن - الخليج 365
تتواصل حملة الرش الضبابي في أحياء وشوارع مديرية صيرة محافظة عدن والتي ينفذها مكتب صحة البيئة بالمديرية بالتعاون مع قوات الدعم والإسناد للواء الخامس وبإشراف من مكتب السلطة المحلية بالمديرية.
وشملت الحملة التي تستمر قرابة عشرة أيام الرش في أحياء وشوارع المديرية والمواقع التي قد تكون بؤرا لإنتشار البعوض الناقل للحميات والأمراض.
وأكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، أهمية بذل مزيدا من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون في تنفيذ حملات الرش الضبابي والنظافة ومعالجة طفح المجاري، تجنبا لإنتشار الأمراض والأوبئة في المديرية.
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