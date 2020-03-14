شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع العشرات من المليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 لقي العشرات من مليشيات الحوثي مصرعهم إثر صد القوات المشتركة لمحاولة تسلل فاشلة في الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن القوات اوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيات الحوثي إثر محاولة تسلل انتحارية للمليشيات شرق مديرية الدريهمي. وأضاف المصدر أن القوات اجبرت المليشيات على الفرار والتراجع يجرون وراءهم أذيال الهزيمة بعد المعارك العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة بكل صلابة وإستبسال. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصفعات الموجعة للمليشيات الحوثية إثر محاولاتها المتكررة والفاشلة لإحراز أي تقدم مستغلة بذلك الهدنة الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع العشرات من المليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.