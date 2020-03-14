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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع العشرات من المليشيا الحوثي في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي العشرات من مليشيات الحوثي مصرعهم إثر صد القوات المشتركة لمحاولة تسلل فاشلة في الدريهمي جنوب الحديدة.
وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن القوات اوقعت عشرات القتلى والجرحى بصفوف مليشيات الحوثي إثر محاولة تسلل انتحارية للمليشيات شرق مديرية الدريهمي.
وأضاف المصدر أن القوات اجبرت المليشيات على الفرار والتراجع يجرون وراءهم أذيال الهزيمة بعد المعارك العنيفة التي خاضتها القوات المشتركة بكل صلابة وإستبسال.
وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات والصفعات الموجعة للمليشيات الحوثية إثر محاولاتها المتكررة والفاشلة لإحراز أي تقدم مستغلة بذلك الهدنة الأممية.
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