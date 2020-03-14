شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادة جبهة الضالع تنعي استشهاد القائد "علي سعيد المرهبي" و تعزي أسرته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

بعثت قيادة جبهة الضالع برقية عزاء و مواساة إلى أسرة الشهيد القائد البطل " علي سعيد صالح المرهبي" الذي استشهد في الضالع، أثنا تأديته لمهامه الوطنية في التصدي للمليشيات الحوثية هناك.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البرقية والتي جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

ولَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ( 170) صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ استشهاد القائد البطل "علي سعيد صالح المرهبي"، يوم أمس الاول، أثناء تأديته لواجبهم الوطني في التصدي للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

و بهذا المصاب الجلل و الفاجعة التي ألمت بنا جميعا نعبر عن بالغ حزننا باستشهاد القائد المرهبي، و ننقل تعازينا القلبية الصادقة لأسرة الشهيد يتقدمهم اخوة الشهيد وكل أهالينا في الأزارق خاصة و الضالع والجنوب بشكل عام.

إذ تنعي قيادة القوات الجنوبية المشتركة و جبهة الضالع رحيل و استشهاد القائد "علي سعيد صالح المرهبي"، في الوقت الذي خسرت فيه القوات الجنوبية واحدا من أشجع قياداتها المشهود له بالنزاهة و الأقدام، نؤكد لشعبنا الباسل بأن قواته المسلحة بتشكيلاتها العسكرية و مسمياتها القتالية، قيادة و أفرادا، لن تحيد قيد أنملة عن المضي قدما في سبيل الوصول و تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي سالت من أجل الحصول عليها دماء خيرة الرجال ..

رحم الله الشهيد القائد البطل "علي سعيد صالح المرهبي" و كل شهداء الجنوب الأبرار، و أسكنهم فسيح جناته، و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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قيادة جبهة الضالع .. عنهم:

العميد صالح شايف مقبل

العميد أحمد بن أحمد الفقيه

العقيد محمد علي محسن

العقيد أوسان علي الشاعري

العقيد محمود البتول

العقيد علي حسن ناشر

العقيد وضاح الازرقي

العقيد عماد خالد صالح

العقيد خليل عبيد صالح

العقيد علي احمد محسن

العقيد هيثم فضل نويصر

المقدم علي أحمد عبدول

النقيب أصيل حزام أبو اليمامة

النقيب محمد عبدالخالق الوبح

الملازم آرتر علي خالد