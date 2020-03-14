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المشتركة تكسر هجوماً حوثياً بالجبلية جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

المشتركة تكسر هجوماً حوثياً بالجبلية جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة استخدمت فيه المليشيات مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

 

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وقالت مصادر ميدانية إن القوات المشتركة تصدت لهجوم واسع شنته المليشيات على مواقعها في الجبلية بكل صلابة وستبسال وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

وأضافت المصادر أن عشرات من مليشيات الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير أسلحة تابعة للمليشيات.

 

يذكر أن القوات المشتركة تمكنت من صد محاولة تسلل أخرى للمليشيات بالدريهمي تكبدت خلالها عشرات القتلى والجرحى لتضاف إلى رصيد المليشيات بتلقي الخسائر جراء محاولتها إختراق الهدنة الأممية دون أن تحقق أي تقدم يذكر أمام صلابة وصمود أبطال القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

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