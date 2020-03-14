- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف منازل المواطنين شمال الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي وكعادتها منازل المواطنين في عدداً من القرى السكنية شمال مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
مصادر محلية في مديرية الدريهمي أكدت أن المليشيات قامت بقصف القرى السكنية بقذائف المدفعية دون وضع أي اعتبار للمدنيين والسكان في القرى وما ينتج عنها من جرائم بحق المدنيين.
وأضافت المصادر أن القذائف الحوثية تسببت بأضرار في منازل المواطنين كما أدت الى بث الرعب والخوف بين الأطفال والنساء في القرى التي تقع شمال الدريهمي.
وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها الأجرامية واعتدائاتها السافرة على المدنيين وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وسط صمت أممي ودولي مريب وتجاهل لكل هذه الجرائم وهو ما جعلها تصر على سفك الدماء وتتحصن بالهدنة الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف منازل المواطنين شمال الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.