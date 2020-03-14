الحوثية تستهدف منازل المواطنين شمال الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي وكعادتها منازل المواطنين في عدداً من القرى السكنية شمال مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.



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مصادر محلية في مديرية الدريهمي أكدت أن المليشيات قامت بقصف القرى السكنية بقذائف المدفعية دون وضع أي اعتبار للمدنيين والسكان في القرى وما ينتج عنها من جرائم بحق المدنيين.

وأضافت المصادر أن القذائف الحوثية تسببت بأضرار في منازل المواطنين كما أدت الى بث الرعب والخوف بين الأطفال والنساء في القرى التي تقع شمال الدريهمي.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية أعمالها الأجرامية واعتدائاتها السافرة على المدنيين وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وسط صمت أممي ودولي مريب وتجاهل لكل هذه الجرائم وهو ما جعلها تصر على سفك الدماء وتتحصن بالهدنة الأممية.