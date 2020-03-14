شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع سلل إيوائية وغذائية لنازحين من الحديدة في محافظة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 عدن - الخليج 365 وزعت جمعية السلام الكويتية وجمعية النور ،اليوم ، بمديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن، ٣٠٠ سلة إيوائية وغدائية للنازحين بالمديرية،ذلك ضمن مشروع توزيع السلة الايوائية والغدائية للنازحين من محافظة الحديدة بعدن .

Advertisements وأوضح مندوب الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بعدن محمد الزجاجي أن المشروع يستهدف ألف أسرة نازحة .. لافتاً أن المواد الموزعة هي مساهمة من شعب الكويت لمساعدة الشعب اليمني وللتخفيف مما يعانيه النازحين الذين تركو منازلهم من ويلات الحرب والدمار وتقديم المواد الايوائية والغدائية . واضاف أن مشروع التوزيع سيشمل محافظات عدن ولحج وحضرموت والحديدة.

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