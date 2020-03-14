المشتركة تُحبط عملية زرع عبوات حوثية بين التحيتا والخوخة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة، من إحباط عملية زرع عبوة ناسفة حاولت مليشيات الحوثي زراعتها في الخط الترابي الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة في محافظة الحديدة.
وقال مصدر عسكري أن أفراد في اللواء الثاني عشر عمالقة شاهدو احد عناصر الحوثي حاول التسلل إلى الخط الترابي لزراعة العبوة، إلا أن أفراد اللواء قاموا بملاحقته ليلوذ بالفرار تاركاً العبوة الناسفة ورائه.
وأوضح المصدر أن أفراد اللواء تمكنوا من العثور على العبوة الناسفة وتفكيكها بنجاح بعد ملاحقة احد العناصر الحوثية.
وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الرئيسية والفرعية في محاولة منها إلحاق مزيداً من الأضرار في صفوف المدنيين الذي يمرون من تلك الطرقات.
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