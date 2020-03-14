خلال اتصاله بقائد محور الضالع.. رئيس الوزراء يشيد ببسالة القوات الجنوبيَّة والمشتركة بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالبطولات التي يسطرها ويجترحه الأبطال في جبهات الضالع، وما يقدمونه من نموذج في التصدي الشجاع لمليشيات الحوثي، وتلقين عناصرها المتمردة هزائم قاسية ومذلة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليوم مع قائد محور الضالع، قائد اللواء 30 مدرع العميد الركن مظلي ـ هادي أحمد العولقي للإطلاع على مستجدات الأوضاع في جبهات الضالع وتطورات العمليات الميدانية والقتاليَّة، على ضوء التحشيد الحوثي المستمر لتحقيق أي اختراق، وإفشال كل تلك المحاولات وتلقين المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية لن تتوانى في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة لمواصلة الانتصارات على مليشيا الحوثي.

ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأسر الشهداء ورعاية الجرحى والمصابين، مؤكداً أن تضحياتهم لن تذهب هدراً وستظل محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن.

واستمع رئيس الوزراء من قائد محور الضالع العميد الركن مظلي ـ هادي أحمد العولقي إلى شرحٍ حول الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع، والجاهزية القتاليَّة والروح المعنوية العالية للقوات المشتركة في محور الضالع العسكري والقتالي.