مصرع خمسة من مليشيا الحوثي بينهم قيادي بنيران القوات الحكومية بتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 تعز - الخليج 365 لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم بينهم قيادي فجر اليوم السبت خلال مواجهات مع قوات القوات الحكومية شرق وشمال شرق مدينة تعز.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية، أن القيادي الحوثي المُكنى أبو مجاهد قتل مع أربعة من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع القوات الحكومية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرقا وفي جبهة كلابة وحي الزهراء شمال شرق المدينة. وبحسب المصادر، فقد استشهد ستة من أفراد القوات الحكومية خلال المواجهات.

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