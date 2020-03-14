شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. لحظات تفجير المليشيات الحوثية مقر نقطة الرقابة الخامسة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 وثق تصوير للقوات المشتركة لحظات تفجير المليشيات الحوثية مقر نقطة الرقابة الخامسة في سيتي ماكس شرق الحديدة.

وأظهر الفيديو لحظات تصاعد السنه اللهب وارتفاع الدخان بشكل كثيف من مقر النقطة الخامسة . Advertisements وأكد مصدر ميداني ‏في القوات المشتركة أن المليشيات استخدمت في التفجير ثلاث عبوات ناسفة الأمر الذي ألحق دماراً واسعاً بمقر نقطة الرقابة ببناية العليمي قرب سيتي ماكس. ‏يأتي إستهداف الحوثيين لنقاط الرقابة وضباط الإرتباط بمدينة الحديده في ظل صمت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى ‎اليمن ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

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