شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تُفجر مقر نقطة الرقابة الخامسة شرق مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الحديدة - الخليج 365

فجرت المليشيات الحوثية بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.



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ويعد هذا التفجير إعتداء جديد للمليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الإرتباط لمراقبة إعادة الإنتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.

وتاتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة واعلان الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجا على قيام مليشيات الحوثي بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.