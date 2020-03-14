- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تُفجر مقر نقطة الرقابة الخامسة شرق مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
فجرت المليشيات الحوثية بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة.
ويعد هذا التفجير إعتداء جديد للمليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الإرتباط لمراقبة إعادة الإنتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.
وتاتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة واعلان الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجا على قيام مليشيات الحوثي بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تُفجر مقر نقطة الرقابة الخامسة شرق مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.