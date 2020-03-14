مقاتلات التحالف تُغير على نقاط ومواقع للحوثيين في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

شنَّت مقاتلات التحالف العربي صباح وظهر اليوم السبت سلسلة غارات جويّة استهدفت آليات عسكرية وتجمعات لمواقع مليشيات الحُوثي المدعومة إيرانيَّاً بجانب مستوصف المختار في حبيل السّمَاعي غرب مدينة الفاخر وفي بلدة صُبيرة الخاضعة لسيطرة الحوثيين غرب مديريَّة قعطبة وفي الأطراف الشماليَّة لحبيل العِبدي وبلدة الخرازة في منطقة بلاد الشرجي، وانتشار اعمدة الدخان وألسنة اللهب بعد انقطاع دام عدة أشهر.



وأشار العقيد ركن ـ حميد عبده قاسم العولقي، ضابط أمن اللواء 30 مدرع الذي تنتشر قواته في جبهات الفاخر أن تدمير الأهداف الحُوثية في محيط مدينة الفاخر وبلدتي صُبيرة والخرازة وحبيل العِبدي شَمَلَ تدمير آليات عسكرية وتجمعات بشرية وأسلحة متوسطة تابعة للمليشيات.

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وأضاف إلى أنَّ مليشيات الحوثي استقدمت تعزيزات بشرية وأسلحة ثقيلة من محافظتي إب وذمار خلال الأيّام الماضية بهدف تحقيق أيّ تقدم في جبهات الضالع المختلفة بعد أن عجزت خلال الأشهر الماضية من تحقيق أيّ إختراق، مؤكداً في سياق حديثه لـ«لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» إنَّ استمرار الضربات الجويَّة من شأنه شلَّ القدرات النوعيَّة للقوَّات الحُوثية ويحقق مكاسب استراتيجيَّة للقوَّات الجنوبيَّة والمشتركة على الأرض خاصَّةً وأنَّ لديهم أسلحة ثقيلة ونوعيَّة نقلت مؤخراً من جبهات نهم والجوف ويستهدفون بها التجمعات السكنية من مسافات بعيدة.

وطالب قيادة التحالف العربي إلى تكثيف الضربات الجويَّة التي افتقدتها جبهات القتال شمال وغرب محافظة الضالع منذُ عدة أشهر ، مشيراً إلى أن هذه الضربات من شأنها تخفيف الضغط على جبهات القتال التي تشهد مواجهات دائمة مع القوَّات الحُوثية، كما طالب العولقي جميع المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، حتى لا يكونوا دروعاً بشرية.

وذكرت مصادر ميدانية مُطَّلعة وفق «لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» أنه سُمِع دَوِيّ انفجارات عنيفة هزّت محيط مدينة الفاخر الاستراتيجيَّة وأرجاء بلدتي الخرازة وصُبيرة عقب الغارات التي شنَّتها مقاتلات التحالف العربي، وتصاعدت الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة من المواقع المستهدفة، كما شهد نقيل الخشبة الرابط بين مدينة الفاخر ومدينة إب حركة غير عادية لسيارات الإسعاف والأطقم العسكريَّة المحملة بالجثث والجرحى.