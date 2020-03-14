شكرا لبحثكم عن خبر عــاجل : نقل أمير قطر تميم بن حمد الى المستشفى بعد انهياره و سقوطه مغشيا عليه بعد اصابته بفيروس "كورونا القاتل" .. شاهد (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/14 الساعة 05:42 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

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