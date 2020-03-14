شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. “طليق هيفاء وهبي” .. هذا الفيديو كشف خطوبة ياسيمن صبري على أحمد أبوهشيمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدّر اسم الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة مواقع التواصل الإجتماعيّ، بعد انتشار أنباء عن ارتباطهما .

وبينما لم يصدر أيّ إعلان من الفنانة ياسمين صبري حتى الآن، الإ أنّ مصدراً مقرباً من “أبوهشيمة” أكد الخطوبة.

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وكانت ياسمين صبري نشرت قبل أيّام فيديو لخاتم ألماس ما دفع المتابعين للتساؤل عن حقيقة خطوبتها.

وتأكد الأمر حينما نشر “أبوهشيمة” صورة وضع فيها يده على يد فتاة وكانت ترتدي نفس الخاتم الذي تكهن المتابعون أنه لياسمين صبري، وأن أبوهشيمة هو من قدمه لها ويبلغ ثمنه 200 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن أبو هشيمة بالفعل قدّم “خاتم” ألماس في حفل الخطوبة الذي اقتصر على أسرة الثنائي وعدد قليل للغاية من المقربين منهما.بحسب موقع “فوشيا”

ولفت المصدر إلى أن حفل الزفاف سيتم في الصيف المقبل في إحدى الفنادق الكبرى.

وكان أحمد أبوهشيمة تزوج لأول مرة عام 1997 واستمرت الزيجة 9 سنوات حتى عام 2006 وأثمرت عن طفلين.

ثم تزوج “أبوهشيمة” مرة أخرى من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الفترة من عام 2009 إلى 2012.

وتزوجت ياسمين من طبيب مصري ما بين عام 2012 إلى عام 2017.

وكان جدل واسع في مصر أثير بعد انتشار تسجيلات فيديو مسربة لأحمد أبو هشيمة يتحدث فيها بشكل غير لائق عن فنانات مصريات وعلاقته بهن.