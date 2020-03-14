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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فلسطيني مشتبه بإصابته بـ”كورونا” اشتاق لخطيبته فهرب من الحجر الصحي وهذا ما حدث له! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هرب شاب فلسطيني من الحجر الصحي المفروض عليه في مدينة بيت لحم للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا إلى مخيم العروب شمال مدينة الخليل؛ بسبب اشتياقه لخطيبته التي تسكن بعيداً.
وقال مصدر أمني فلسطيني السبت، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الشاب وأعادته إلى الحجر الصحي.
جديد "الخليج 365"
واضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية والطبية فرضت الحجر الصحي على خطيبة الشاب وعائلتها، ووضعوهم جميعا تحت المراقبة خشية ان يكون الشاب قد نقل الفيروس إليهم حال ثبوت إصابته.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى “38” إصابة، منها 37 في مدينة بيت لحمن وواحدة في طولكرم شمال الضفة الغربية .
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