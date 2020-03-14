جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أعلنت وزارة التربية والتعليم إيقاف الدراسة للفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الصفوف الدراسية بدءً من يوم غد وبدء الإختبارات النهائية لجميع صفوف النقل السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات الدكتور همدان الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة اتخذت هذا القرار تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، كإجراء احترازي.

وشدد على مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات والإدارات المدرسية الإلتزام بالقرار لما فيه المصلحة العامة .. مثمناً جهود التربويين في الميدان، متمنيا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية تعلن إيقاف الدراسة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.