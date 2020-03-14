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تعرف على ماحدث داخل مطار عدن بين مليشيا الانتقالي وقوات سعودية

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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على ماحدث داخل مطار عدن بين مليشيا الانتقالي وقوات سعودية

أقدمت قوات من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بمحاصرة مطار عدن الدولي الواقع في منطقة خور مكسر بمختلف أنوع الاسلحة بما فيها المدرعات والاطقم العسكرية.

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وكشفت مصادر محلية ان توترا عسكريا يسود مطار عدن الدولي بعد دفعت مليشيات المجلس الانتقالي لقوات اضافية الى داخل مطار عدن.

 

 

 

وحسب المصادر ان قوات التحالف العربي بقيادة دفعت بأربع مدرعات ونشرتها في مواقع تمركزها داخل المطار .

 

 

واوضحت المصادر ان القوات السعودية دفعت بأربع مدرعات وعدد من الجنود حيث تم نشرهم في محيط مقر تمركز قوات التحالف العربي شرق المقر ردا على انتشار مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة اماراتياً.

 

 

واشارت المصادر، لايزال الوضع متوترا بين الجانبين حيث تتمركز كل قوة في مواقعها.

 

 

يأتي ذلك بعد منع التحالف العربي بقيادة السعودية لقيادات ما يسمى المجلس الانتقالي من العودة إلى عدن.

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