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عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يبرز لحظة هجوم أسد على فهد خلال نومه، وعلى مرأى من مجموعة من زوار حديقة حيوانات مفتوحة ...تفاصيل مدهشة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يبرز لحظة هجوم أسد على فهد خلال نومه، وعلى مرأى من مجموعة من زوار حديقة حيوانات مفتوحة بجنوب أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن أحد العاملين في الحديقة كان في جولة مع مجموعة من السياح، عندما لمح الأسد وهو يقترب من الفهد لافتراسه، فأصيب ومن معه بالفزع، وقرر تصوير ذلك الهجوم المرتقب. وأظهر الفيديو الأسد وهو يتسلل ليقترب من الفهد الذي كان نائما أعلى تل، لكن ما أن اقترب الأسد منه حتى قفز من مكانه وسارع بالفرار من أمام الأسد قبل أن يلتهمه، والغريب في الأمر أن الأسد لم يحاول مطاردة الفهد، لكن ارتشف بعض الماء من نهر قريب ثم ابتعد عن المنطقة. جديد اب برس​ Advertisements

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