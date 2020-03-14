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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجــل : بسبب كورونا ... وزارة التربية والتعليم بصنعاء تتخذ هذا القرارالطارئ " وثيقة "..تفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الخميس ، قرار جديد بسبب موجة انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط. جديد اب برس​ Advertisements وتضمن القرار الذي تلقاه " الشاهد برس " تعديل التقويم المدرسي للعام الدراسي الحالي 2019/2020م وتقديم الامتحانات لكافة صفوف النقل الى أواخر مارس الجاري (مطلع شهر شعبان). الشاهد برس

ويأتي القرار بعد اجتياح فيروس كورونا لمعظم بلدان العالم ووسط مطالبات لنشطاء بتقديم الامتحانات تخوفا من تفشي الفيروس في اليمن . وكانت السعودية وبقية دول الخليج العربي ومصر ودولا أخرى في المنطقة أعلنوا إيقاف التعليم الى إشعار آخر بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

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