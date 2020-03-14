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عدن - ياسمين التهامي - عاجل | اتساع رقعة المواجهات المسلحة بين القبائل وقوات هادي في مأرب بعد أن تداعت كافة قبائل عبيدة (الدماشقة) لنصرة آل مثنى ومصادر تؤكد دخول الدبابات وصواريخ الكاتيوشا سير المعركة

أفادت مصادر محلية مطلعة بمحافظة مأرب بإشتداد المواجهات المسلحة بين مسلحي القبائل من جهة وقوات الأمن الخاصة التابعة لقوات هادي من جهة أخرى بعد أن اتسعت رقعتها في قبائل آل مثنى وقبائل عبيدة والدماشقة وقبائل الاشراف وقبائل مراد . وقالت المصادر أن رقعة المواجهات المسلحة اتسعت بين مسلحي القبائل وقوات هادي بعد أن تداعت كافة قبائل عبيدة (الدماشقة) لنصرة آل مثنى، وقامت بالاشتباك مع قوات الجيش الوطني في منطقة العرقين.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة هزت منطقة العرقين بعد أن دخلت الدبابات وصواريخ الكاتيوشا خط المواجهات واحتدام المعارك بين الجانبين الأمر الذي صعب مهمة لجان الوساطة ودفعها للانسحاب نتيجة الكثافة النارية المتبادلة اثناء المعارك الدائرة حتى اللحظة . جديد اب برس​ Advertisements

واشارت المصادر الى أنه تم استخدم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كالدبابات والصواريخ خلال الاشباكات التي لاتزال مستمره حتى لحظة كتابة الخبر.

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