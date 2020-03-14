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عدن - ياسمين التهامي - القت المليشيا الحوثية القبض على أكثر من 100 أمين شرعي في محافظة صنعاء اطلقت عليهم أسم "النصابين" ..تفاصيل

القت المليشيا الحوثية القبض على أكثر من 100 أمين شرعي في محافظة صنعاء ، وتم إطلاق سراح بعض هؤلاء الأمناء لكنها لم تفرج على من أطلقت عليهم أسم "النصابين" والذين يتطلب إطلاق سراحهم رفع الدعوى ضدهم ممن لحقهم الضرر .

وقالت مصادر مقربة من القيادات الحوثية " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن هناك أربعة أخطاء تستدعي سجن الأمناء فور الإبلاغ عليهم وهم من قاموا ببيع أراض تابعة للوقف أو بيت المال دون تحديد أمام المبيع " وقف , بيت مال " وكذلك من يقوم بعملية النقال لهذه الأراضي " وإذا تم إظهار أي وثيقة تؤكد ذلك يتم سجن الأمين وسحب رخصة المهنة منه وإذا عاود كتابة أي وثيقة يسجن ويغرم بقدر ما لحق من ظرر في أراضي الوقف وبيت المال كما أن الحوثيين يلزموا البايع بالتعويض فورا للمتضرر والذي بيع له على أساس أن الأرض حر حتى وأن لم يذكر أمامها حر طالما تعمد الأمين في غض الطرف عن وقف أو بيت مال بهدف تضليل البائع وكذلك الحال ينطبق على عملية النقال أو المناقلة .

وأضافت المصادر أن المخالفة الثانية التي تستحق السجن قيام الأمين ببيع قطعة أرض لشخص متوفي دون الحصول على تفويض من جميع الورثة بعد حصر الورثة وفي حالة البيع دون توكيل أحد الورثة يتم فورا حبس الأمين الشرعي أو وجود قاصر دون التنصيب له بعد موافقة والدته بالإضافة إلى الشخص الوارث الذي يمتلك وثائق الأرض وتعمد الإضرار بالورثة وأخذ حقوقهم حتى وأن كانت غير الأرض وهي تشمل جميع ممتلكات المتوفي بما فيها سلاحه الشخصي وممتلكاته بجميع أشكالها . وأكدت المصادر أن المخالفة الثالثة تتمثل في تمرير وصية لأحد الورثة أو أبنائهم وكذلك إذا قام الأمين بإخراج الوصية بما يتجاوز الثلث وهو ما تسبب في حبس خمسة من أمناء همدان بعد تمريرهم وصية ب 200 لبنة بينما لا يتجاوز الورث كاملا 550 لبنة .

جديد اب برس​

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ووضحت المصادر أن المخالفة الرابعة تتمثل في إخراج " حجة" تكاليف حج البيت للمتوفي بدون وصية مكتوبة بأن المتوفي كان قد أوصى بها وهو ما تسبب في سجن بعض الأمناء بالإضافة إلى إخراج النساء من بعض الميراث والمراهق أو ممتلكات والدها بحجة عدم ميراث النساء من هذا الصنف أو ذاك .

الجدير ذكره أن الحوثيين أصدروا توجيهات للمشرفين بسرعة ابلاغها في حالة تمت هذه المخالفات او إبلاغ المديرية من قبل المتضررين وتستغل المليشيا هذه الأخطاء للحصول على مبالغ مالية كبيرة وابتزاز لمن تجاوز ذلك سواء من الأمناء أو أحد الورثة الذي يهدف إلى الحصول على حصه أكبر من بقية الورثة .